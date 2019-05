Meer dan 15.000 mensen stappen mee in 'Mars tegen seksueel geweld'

In het centrum van Antwerpen hebben meer dan 15.000 mensen meegestapt in de 'Mars voor Seksueel geweld'. Van op het Astridplein, aan het Centraal Station stapten die mensen in grote groepen naar het Steen.

De mensen werden verdeeld in grote groepen die dan één voor één vertrekken. Het parcours is ook al verlegd omdat er zo veel mensen zijn.

Dit initiatief is er gekomen na de moord op Julie Van Espen; de studente van 23 werd vorig weekend vermoord langs het Albertkanaal. Maar deze mars gaat breder dan die ene zaak, en wil alle vormen van seksueel geweld aanklagen.

De mars vertrekt op het Astridplein. De optocht gaat de hele stad door, ze gaan via de Keyserlei en de winkelstraat Meir naar de Groenplaats, en dan steken ze recht door richting Schelde, om te eindigen op het Steenplein. In totaal een goeie 2 kilometer.

De politie leidt alles in goede banen, samen met ook nog eens 400 stewards. De politie roept op om op tijd te komen, want er rijden geen extra treinen of bussen. De mars eindigt op het autovrij gemaakte Steenplein,met een stiltemoment, voor Julie.