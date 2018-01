Meer asielaanvragen, minder goegekeurd

Vorig jaar dienden bijna 19.700 mensen een verzoek om internationale bescherming in bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Dat aantal is licht gestegen in vergelijking met 2016. Het aantal dossiers dat een positief antwoord kreeg, kende dan weer een lichte daling, maar blijft wel hoog, op 50,7 pct. Dat blijkt uit de jaarcijfers die het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) publiceert.

In 2017 dienden 19.688 een verzoek om internationale bescherming in. In 2016 nog 18.710 personen. In 2015 ging het nog om meer dan dubbel zoveel mensen.

Achterstand wegwerken

Het CGVS merkt verder nog op dat de achterstand is teruggebracht van 14.815 asieldossiers eind 2016 naar 7.279 dossiers eind vorig jaar. "Als het aantal verzoeken om internationale bescherming en de personeelscapaciteit stabiel blijven, zal het CGVS de dossierachterstand tegen eind juni 2018 wegwerken", aldus het persbericht.

Beschermingsgraad gedaald

De beschermingsgraad blijft met 50,7 procent hoog, maar ligt wel lager dan die van 2016 (57,7 procent). Het gaat in totaal om 9.931 beslissingen, voor 13.833 personen, inclusief minderjarige kinderen die hun ouders vergezellen.

Dat hoge percentage is vooral te verklaren door het profiel van de verzoekers. Net iets meer dan 4.000 Syriërs kregen een beschermingsstatus. Ook Afghanistan en Irak staan in de top drie van landen van herkomst.