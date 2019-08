Medisch probleem met drugs op Pukkelpop? Gebruiker kan drugs zelf laten testen

Als druggebruikers op Pukkelpop een medisch probleem ondervinden, dan kunnen ze daar zonder gevaar op vervolging die drugs zelf laten testen in een medisch lab. Dat zegt Hasselts burgemeester Steven Vandeput aan VTM NIEUWS. Zo'n maatregel op een festival is in ons land een primeur. Organisator Chokri Mahassine zegt dat dat niet klopt. "Er komen geen drugs binnen op mijn festival", klinkt het.

Na de drugsdode op dancefestival Tomorrowland vorige maand, is het de organisatie van Pukkelpop en de Hasseltse burgemeester Steven Vandeput alles aan gelegen om zo'n scenario te vermijden op de festivalweide van Kievit. Daarom wil Vandeput festivalgangers uitnodigen om, in geval van medische problemen, naar een medische hulppost te gaan. Daar kunnen ze eventueel de drugs laten testen zonder bang te moeten zijn om opgepakt te worden door de politie. "De festivalgangers worden daar behandeld door een medisch team dat beroepsgeheim heeft. We willen de druggebruikers vooral stimuleren om naar zo'n dokter toe te stappen, zonder bang te moeten zijn voor juridische gevolgen. Dat medisch team kan hen dan vertellen of de drugs 'deugt' of niet."

Het is, volgens Vandeput, wel niet de bedoeling om de deur open te zetten voor drugs op Pukkelpop: "Dit geldt echt enkel voor mensen met medische problemen. Wie denkt onwel te zijn geworden door inname van een pilletje, kan bij zo'n medisch team terecht. Dit is niet bedoeld voor mensen die gewoon hun voorraad drugs willen laten testen. We moeten echt wel oppassen dat dit niet de boodschap wordt."

Want drugs is nog steeds verboden op het festival. Dat onderstreept niet alleen Vandeput, maar ook de organisatie van Pukkelpop zelf en de lokale politie. Die laatste zet nog méér agenten in dan vorig jaar. “We gaan met zoveel mogelijk patrouilles aanwezig zijn en we gaan echt controleren”, klinkt het bij de Hasseltse politie. “Bij het minste wat we verdacht vinden, zal er een controle plaatsvinden en eventueel worden festivalgangers gefouilleerd op druggebruik.”