Medialaan (VTM) en De Persgroep Publishing heten voortaan 'DPG Media'

Eengemaakte bedrijf van Medialaan (VTM) en De Persgroep Publishing heet DPG Media. Dat maakte de fusiegroep zonet zelf bekend.

Het mediabedrijf Medialaan – de Persgroep Publishing, moederbedrijf van oa VTM, Qmusic en Het Laatste Nieuws, krijgt vanaf vandaag een nieuwe naam: DPG Media. Ook De Persgroep (holding) en de Nederlandse poot van De Persgroep worden DPG Media. Hiermee zet De Persgroep een nieuwe stap in haar dertigjarige geschiedenis.

“De Persgroep is dertig jaar geleden begonnen als een Vlaamse uitgeverij van dag- en weekbladen”, zegt CEO Christian Van Thillo. “Geleidelijk aan zijn we uitgegroeid tot een multimediaal bedrijf dat in drie landen actief is. De recente overnames van Medialaan en Independer hebben deze evolutie versneld. We waren toe aan een nieuwe naam die past bij de breedte van onze activiteiten. Vanzelfsprekend refereert DPG Media naar het verleden, één waar we trots op zijn. Het logo verwijst daarnaast naar onze drie strategische basisactiviteiten die we in de toekomst verder willen uitbouwen.”

Kris Vervaet, CEO van DPG Media België, ziet de nieuwe naam voor Medialaan – de Persgroep Publishing als een belangrijke mijlpaal in de fusie van de twee bedrijven: “We hebben de afgelopen tijd heel hard gebouwd aan ons nieuwe mediabedrijf dat vrij uniek is in de combinatie van publishing, online media, audiovisuele media en online services. Met onze nieuwe digitale platformen (VTM GO, HLN app, DM Editie…), de lancering van de online videocel binnen News City, de opening van de nieuwe radiostudio’s, de nakende verhuis naar Antwerpen en nu ook de nieuwe naam bouwen we verder aan één krachtig mediabedrijf dat mensen wil verbinden, door hen te raken, te inspireren en te verrassen.”