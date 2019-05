Medestudenten schrijven open brief aan overleden Julie (23)

De studenten van de master internationale betrekkingen en diplomatie schreven samen een brief aan 'hun' Julie. “Woorden schieten ons tekort”, schrijven ze. Daarna verwijzen ze naar de studiereis naar Genève waar ze de studente pas echt leerden kennen. En ze hebben het over haar liefde voor koffie en over de manier waarop ze van het leven genoot.

Eerder vandaag had de Universiteit Antwerpen ook een rouwregister geopend voor Julie Van Espen. Ze studeerde daar Internationale Betrekkingen en Diplomatie. Haar medestudenten kunnen er iets schrijven, maar ook alle andere mensen hun verdriet willen delen of een boodschap kwijt willen aan de familie. Er is ook al een rouwregister geopend in Schilde, waar Julie woonde met haar ouders en haar jongere zus en broer.

