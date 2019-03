Mechelen neemt vandaag afscheid van kardinaal Danneels

Koning Filip en koningin Mathilde, prinses Astrid en prins Lorenz, en prins Laurent zullen vandaag de uitvaartplechtigheid van kardinaal Godfried Danneels bijwonen. De gewezen aartsbisschop wordt vandaag begraven in de kathedraal van Mechelen.

De koning woont de uitvaart bij omwille van zijn persoonlijke relaties met Danneels. De kardinaal heeft het koninklijke paar gehuwd en de doopceremonie geleid bij hun vier kinderen. Ook met andere leden van de koninklijke familie zijn er banden. Danneels heeft ook Astrid en Lorenz gehuwd, alsook hun zoon Amedeo en zijn echtgenote.

De kardinaal leidde ook de uitvaart van koning Boudewijn en koningin Fabiola. Kardinaal Danneels is vorige week op 85-jarige leeftijd overleden. De uitvaart vindt om 11.00 uur plaats in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen.