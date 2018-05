McDonalds test ban op plastic rietjes

McDonalds gaat vanaf september de plastic rietjes in al zijn Brusselse restaurants vervangen door kartonnen exemplaren. Het gaat om een proefproject, waarbij ook gepolst zal worden naar de reactie van de klant. "De bedoeling is om op termijn plastic rietjes overal te bannen. Brussel geldt als piloot voor de rest van de wereld", verklaarde managing director Stephan De Brouwer.

De timing voor de uitrol ligt nog niet vast: naast de mening van de klant zal ook gekeken worden hoe de kartonnen rietjes milieuvriendelijk en sociaal duurzaam kunnen worden geproduceerd.

"We blijven innoveren in onze bevoorradings-, verpakkings- en transportprocessen om onze ecologische voetafdruk te verminderen", klinkt het. Het vervangen van plastic rietjes door een kartonnen versie past ook in dat verhaal.

Verbod op plastic rietjes

Al speelt ook de Brusselse politiek een rol, want gewestminister voor Milieu Céline Fremault (cdH) liet eerder verstaan dat ze denkt aan een verbod op plastic rietjes.

De test met kartonnen rietjes zal worden uitgevoerd in de zes Brusselse vestigingen van McDo en in die van Namen. Daar zullen de rietjes ook niet meer los te verkrijgen zijn. "De klant zal expliciet gevraagd worden of hij een rietje wil, wat ook het bewustzijn moet vergroten", aldus De Brouwer.