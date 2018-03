McDo en Burger King strijden om België

De hamburgerketens McDonald's en Burger King gaan de strijd aan om de Belgische markt. McDonald's wil de komende vijf jaar veertig nieuwe restaurants openen, Burger King zelfs vijftig. Samen zullen ze goed zijn voor duizenden nieuwe jobs. Dat meldt De Tijd.

Kan je vandaag in jouw stad of dorp nog geen McFlurry of Whopper naar binnen spelen? Geen nood, misschien komt daar binnenkort verandering in. Hamburgerketens McDonald's en Burger King zetten volop in op België en openen respectievelijk veertig en vijftig nieuwe restaurants.

McDonald's telt voorlopig tachtig vestigingen in België. Daar zouden naar verluid veertig nieuwe restaurants bij komen. De teller komt dan op 120 te staan.

Quick en Burger King zorgen ook een heuse extra tewerkstelling op de Belgische markt. Momenteel zijn er 92 Quicks en zeven Burger Kings. Ook daar zouden vijftig nieuwe vestigingen bij komen, voornamelijk Burger Kings. De totale som voor beide ketens komt dan op 149 fastfoodrestaurants.