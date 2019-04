Mazelen wereldwijd aan opmars bezig, "we moeten sneller vaccineren"

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft zijn aanbeveling voor de vaccinatie tegen mazelen aangepast. De leeftijd voor de tweede dosis van het gecombineerde vaccin tegen mazelen, bof en rubella wordt van tien jaar verlaagd naar zeven tot negen jaar "om een betere controle te krijgen over de uitroeiing van mazelen in de Belgische bevolking", zo heeft de raad meegedeeld. De mazelen zijn in Europa aan een opmars bezig.

Alleen al in februari al waren er in ons land negentig nieuwe patiënten met mazelen, tegenover twintig in januari. Maar niet alleen in ons land lijken de mazelen aan een opmars bezig.

Tot in de VS

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisteren nog eens het belang benadrukt van een vaccinatie tegen mazelen. De Verenigde Staten worden geconfronteerd met de ergste opstoot van de ziekte sinds ze officieel als geëlimineerd werd bestempeld in 2000.

In Los Angeles, in de Verenigde Staten, zijn nu al zo'n duizend studenten en medewerkers van twee universiteiten naar huis gestuurd, omdat ze mogelijk besmet raakten met mazelen. Ze moeten verplicht binnenblijven en mogen geen contact hebben met anderen, behalve als ze kunnen bewijzen dat ze ingeënt zijn. De maatregel komt er nadat aan beide universiteiten mensen de besmettelijke ziekte hadden opgelopen. Alleen al in de VS waren er dit jaar 700 nieuwe besmettingen met mazelen.