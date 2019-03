De Europese Unie biedt het Verenigd Koninkrijk “wettelijk bindende garanties” over de Ierse grens in het brexitakkoord. Dat hebben de Britse premier Theresa May en Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, in een gezamenlijke verklaring bekendgemaakt. Het is nu afwachten of het akkoord volstaat voor de harde brexiteers in May’s partij. Vanavond wordt er gestemd in het Britse parlement. Maar wat houden de aanpassingen precies in?