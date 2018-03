Maximumsnelheid op snelwegen verlaagd door winterweer

Het Vlaams Verkeerscentrum heeft op de Vlaamse snelwegen op vraag van de wegpolitie via de dynamische signalisatieborden de maximumsnelheid verlaagd. IJzel zorgt hier en daar voor extreem gladde plekken, met slippartijen en ongevallen tot gevolg.

De maximumsnelheid op de snelwegen in Antwerpen en Oost-Vlaanderen is verlaagd naar 70 km/u, in Vlaams-Brabant naar 90 km/u. In West-Vlaanderen is er een snelheidsbeperking tot 70 km/u op de A11 tussen Brugge en Knokke. Daar is er melding van heel wat slippartijen en ongevallen. In Brugge is die A11 in de richting van Knokke omstreeks 13.30 uur volledig afgesloten door de wegpolitie.

Op de meeste Vlaamse snelwegen waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum via de tekstborden de weggebruikers voor gladheid en ijzel. Volgens het Verkeerscentrum passen de meeste weggebruikers hun snelheid goed aan.

De avondspits dreigt evenwel lastig te worden. Omstreeks 13.30 uur staat de filebarometer voor de Vlaamse snelwegen op 80 kilometer, wat een uitzonderlijk hoge waarde is voor dit moment.

Het Verkeerscentrum raadt weggebruikers aan om extra voorzichtig te zijn, voldoende afstand te houden en rekening te houden met langere verplaatsingstijden.