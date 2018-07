Maxima tot 29 graden op nationale feestdag

De nationale feestdag begint bewolkt, met vooral in het westen en centrum van het land kans op enkele buien. In de loop van de dag wordt het zonniger aan de kust en na de middag ook in het noorden en het centrum van het land, terwijl in de Ardennen nog enkele onweersbuien vallen. Het blijft warm met maxima tussen 22 graden op de Ardense hoogten en 29 graden in de Kempen.

's Avonds en 's nachts breiden de opklaringen zich verder uit. Enkel in het uiterste zuidoosten blijven de wolkenvelden wat langer hangen. De minima liggen tussen 13 en 17 graden.

Morgen

Zondag wordt het meestal zonnig, op enkele hoge wolkensluiers en wat stapelbewolking na. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee en 29 graden in de Kempen.

Volgende week

Ook volgende week blijft het volop zomeren met veel zon en ook hoge maxima. Het kwik stijgt regelmatig tot boven 30 graden en ook de nachten worden warmer. Aan de kust blijft het evenwel iets koeler. Tegen het einde van de week neemt de kans op onweer opnieuw toe.