Mawda sereen begraven in Evere

De Koerdische kleuter Mawda, die in de nacht van 16 op 17 mei omkwam toen de politie een busje vol migranten beschoot, is tijdens een serene plechtigheid begraven op de multiconfessionele begraafplaats in Evere. Honderden mensen kwamen de ouders steunen. De papa van het kind bedankte hen daarvoor.

Een lang uitgerekte mars van in het wit geklede sympathisanten vertrok aan het opvangcentrum Porte d'Ulysse in Haren. De ouders van Mawda liepen voorop. De optocht verliep rustig. Enkele agenten legden het verkeer ter plaatse stil. Volgens de politie waren er circa 1.500 mensen. Sommigen hadden een foto van het kind opgespeld of droegen een bloem. De menigte volgde de familie tot op het kerkhof, hoewel dat aanvankelijk niet de bedoeling leek.

Bedanking

Tijdens de dienst in een kiosk nam de vader van Mawda kort het woord om de mensen te danken voor hun steun. Daarna werd het meisje in een witte kist naar haar laatste rustplaats gebracht. Aan het einde van de plechtigheid lag het graf bezaaid met bloemen. Op het einde waren er ook enkele toespraken. "We zijn hier om eer te betonen en ook steun te bieden aan de ouders, want dat kunnen ze gebruiken. Een kind is het meest kostbare voor iedere ouder. Je bent gekoesterd en bemind, Mawda", zei een emotionele Kati Verstrepen, de voorzitster van de Liga voor Mensenrechten.

"Had nooit mogen gebeuren"

Jammer genoeg is het niet gelukt om je te beschermen tegen de gevaren van de wereld." Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen bracht een politieke boodschap. "Dit had nooit mogen gebeuren. Het maakt ons kwaad en verdrietig. We dragen vandaag wit, kleur van de hoop. We zijn het Mawda verschuldigd om werk te maken van een asiel- en migratiebeleid waar kinderrechten centraal staat. Elk kind heeft recht om te leven en op te groeien in een veilige omgeving. Kinderrechten zijn er voor alle kinderen", zei hij.