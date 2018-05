Mathilde bezoekt processie in Halle

Koningin Mathilde heeft deze namiddag de Mariaprocessie in Halle bijgewoond. De editie stond in het teken van het jubileum 750 jaar Mariastad. De processie werd gemoderniseerd. Het religieuze karakter van weleer ruimde plaats voor maatschappelijke vraagstukken zoals de vluchtelingenstroom.

De Mariaprocessie in Halle wordt om de twee jaar georganiseerd. Het is onder meer een ode aan de plaatselijke Zwarte Madonna. Het Mariabeeld bevond zich in 2017 precies 750 jaar in de Vlaams-Brabantse stad.

Kardinaal De Kesel

Naar schatting 8.000 mensen woonden de optocht bij. Onder hen bevonden zich koningin Mathilde, kardinaal Jozef De Kesel en de Vlaams-Brabantse gouverneur Lodewijk de Witte.

Figuranten

Ongeveer 850 figuranten kleurden de stoet. "Voor deze speciale editie werd de processie uitgebreid maar ook hervormd", zegt Bart De Schrijver, secretaris van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle. "Tot dusver primeerde het religieuze aspect met taferelen uit het leven van Maria. We hebben de processie gemoderniseerd met actuele maatschappelijke thema's zoals vluchtelingen en ecologie. Met die aanpak hebben we duidelijk ook jonge mensen kunnen lokken."

Geschiedenis Halle

Tijdens de optocht werd de geschiedenis van Halle gereconstrueerd vanuit de invalshoek van het Mariabeeld. Een van de legendes wil dat Maria bij de eerste aanval op de stad met kanonnen de kogels opving in haar mantel.