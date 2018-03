Massastalker voor rechter verschenen

Een man die zeker dertig vrouwen heeft gestalkt, moet zich verantwoorden voor de rechter in Hasselt. Hij bestookte zijn slachtoffers maandenlang met vulgaire sms’en en telefoontjes over zijn seksuele fantasieën. Het is niet de eerste keer dat de man voor dergelijke feiten terechtstaat.

De man stalkte tientallen vrouwen tussen november 2015 en mei 2016. 32 van hen dienden uiteindelijk een klacht in. Volgens de man zelf handelde hij onder invloed van drugs. Hij riskeert 2,5 jaar cel.

"Vulgaire sms'en"

Een van de vrouwen getuigde anoniem bij VTM NIEUWS. Wellicht vond de stalker haar nummer op een zoekertjessite. “Echt heel vulgaire sms’en. Hij geeft je ook het gevoel dat hij je kent, hoewel ik die persoon totaal niet ken. Er zijn wel slachtoffers die hem persoonlijk kennen. Het ging er bij hen dan ook persoonlijker aan toe”, zegt de vrouw.

De vrouw kwam via Facebook in contact met andere slachtoffers, maar niet iedereen durft naar de politie te stappen.