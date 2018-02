Massaal veel vraag naar info transgenders

Het Transgender Infopunt heeft de voorbije twee dagen evenveel oproepen gekregen als normaal gezien in één maand tijd. Dat zegt de coördinator van het Infopunt, Joz Motmans, aan VTM NIEUWS.

De telefoon van het Transgender Infopunt staat roodgloeiend sinds het nieuws over de transitie van VTM NIEUWS-journaliste Bo Van Spilbeeck. “We zijn de afgelopen dagen echt overspoeld met telefoontjes, sommige mensen geraakten er zelfs niet door omdat de lijn steeds bezet was”, zegt Motmans.

Normaal gezien krijgt het infopunt ongeveer veertig oproepen per maand. Dinsdag en woensdag kregen ze maar liefst veertig telefoontjes op slechts twee dagen. Ook de bezoekcijfers van de website schieten de hoogte in. De website trekt op een gemiddelde dag ongeveer 400 à 500 bezoekers, de afgelopen dagen lagen die cijfers rond de 2.000 bezoekers per dag. Vier keer meer dan normaal dus.

“Het nieuws van Bo heeft duidelijk heel wat losgemaakt. We merken ook dat veel mensen die ons contacteren haar vermelden en aangeven dat ze door haar verhaal de stap hebben durven zetten om ons te contacteren”, zegt Motmans daarover.

Vragen van overal

De oproepen die het infopunt krijgen, komen wel niet alleen van transmannen of transvrouwen. Ook veel familieleden of bijvoorbeeld mensen uit de zorgsector komen bij het infopunt terecht met vragen over het thema.

Daarnaast valt het op dat ook steeds meer mensen uit kwetsbare groepen hun weg vinden naar het infopunt, zegt Motmans. “Door de grote media-aandacht voor het verhaal van Bo, zien we dat ook de mensen die in armoede verkeren of mensen met een andere etnische achtergrond contact met ons opnemen. Die mensen konden we daarvoor minder bereiken.”

Wie zelf vragen heeft over het transgenderthema kan altijd bellen naar het gratis nummer 0800/96.316 of kan een mailtje sturen naar contact@transgenderinfo.be.