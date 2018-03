Massaal gestrooid, vlotte ochtendspits

Er is afgelopen nacht massaal gestrooid op onze wegen. Het KMI verwacht dat de sneeuw Vlaanderen in de voormiddag zal bereiken. Het is dus uitkijken voor gladde wegen na de ochtendspits, die op dit moment vlot verloopt. Het Agentschap Wegen en Verkeer raadt weggebruikers aan hun rijstijl aan te passen.

Het KMI kondigde voor vandaag code geel af tot na middernacht. Dat wil zeggen dat er kans is op aanvriezende regen of sneeuw. Dat kan voor problemen of gevaarlijke situaties zorgen op de weg.

Preventief gestrooid

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft daarom vannacht in heel Vlaanderen 600 ton zout preventief gestrooid en volgt de situatie de hele dag op. Ook de Waalse wegendienst (CAR) heeft vanmorgen al gebruik gemaakt van de pré-alarmfase. Dat houdt in dat materieel om wegen te deblokkeren opgeroepen worden, risicohellingen voor het vrachtverkeer specifiek behandeld worden en de strooidiensten versterkt worden.

Tijdens de ochtendspits waren er geen grote problemen. De meeste sneeuw wordt in de namiddag of tegen de avond verwacht. Een winterse neerslagzone trekt dan vanuit Frankrijk over ons land.

We zorgden dat heel Vlaanderen afgelopen nacht een preventieve laag strooizout kreeg. Voor de ochtendspits verwachten we weinig kans op gladde wegen. De rest van de dag volgen we de toestand op de voet op. We blijven paraat staan om verder uit te rijden. — AWV (@wegenenverkeer) 2 maart 2018

Winterprik: kans op gladde wegen na de ochtendspits - https://t.co/67Frva3k3f — AWV (@wegenenverkeer) March 2, 2018

