Massa bloemkoolkwallen spoelt aan op strand Nieuwpoort

Een massa bloemkoolkwallen zijn aangespoeld op het strand van Nieuwpoort. De volledige kustlijn ligt daar bezaaid met de kwallen, ook gekend als zeepaddenstoelen. Dat is uniek want de soort spoelt normaal pas in de herfst aan op onze kust.

De bloemkoolkwal is ongevaarlijk omdat ze geen tentakels heeft. Ze kunnen enkel lichte irritatie bij aanraking veroorzaken. De kwallen zijn te herkennen aan hun lichtblauwe kleur en acht lobben die lijken op een bloemkool. Ze kunnen een diameter tussen de 30 en 70 centimeter hebben. De eerste bloemkoolkwallen werden al in juni aan onze kust gezien, een pak vroeger dan gewoonlijk.