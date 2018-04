Mary: "Rechtbank is bijzonder creatief geweest"

"De rechtbank is in haar vonnis bijzonder creatief geweest, vooral dan wat de procedures betreft", zegt Sven Mary, advocaat van Salah Abdeslam, in een eerste reactie. Deze voormiddag werden zijn cliënt, en Sofien Ayari, beiden veroordeeld tot een celfstraf van 20 jaar, nadat ze schuldig zijn verklaard aan moordpoging op agenten in een terroristische context. Mary had aangevoerd dat de strafvordering onontvankelijk was, maar daarin is de rechtbank hem niet gevolgd.

Omdat de onderzoeksrechter in de foute taal was gevorderd, was de strafvordering volgens Mary onontvankelijk. De rechtbank is echter van mening dat het hier gaat om een ordemaatregel, waardoor er geen schending kon zijn van de taalwetgeving. "Ik ben er niet mee akkoord dat het hier om een ordemaatregel gaat", aldus Mary.

De advocaat gaf ook aan dat hij met zijn client zal overleggen of ze in beroep gaan. Dat zal gebeuren in de komende dagen en weken. Op de vraag of hij verrast was met de maximumstraf, antwoordde hij dat er "geen verrassingen zijn als het gaat over Abdeslam".