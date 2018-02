Mary blijft advocaat van Abdeslam

Meester Sven Mary blijft optreden als advocaat voor Salah Abdeslam. Dat heeft hij bij het begin van de zitting gemeld aan de Brusselse correctionele rechtbank. De strafpleiter zal zijn cliënt op de zitting vertegenwoordigen. Vandaag komen de laatste burgerlijke partijen aan het woord en vervolgens pleit de verdediging.

De voorbije dagen was er heel wat speculatie en onzekerheid over de houding die de strafpleiter zou aannemen. Abdeslam had maandag namelijk te kennen gegeven dat hij de legitimiteit van de rechtbank niet erkende en dinsdag liet hij weten dat hij het proces niet meer wenste bij te wonen.

Verschillende andere advocaten lieten de voorbije dagen hun licht schijnen over de situatie en gaven aan dat meester Mary zich vermoedelijk zou moeten terugtrekken, tenzij hij van zijn cliënt het mandaat kreeg om afstand te nemen van wat die laatste op de zitting had verklaard.

Geen vertrouwensbreuk

Na de zitting van maandag hebben Abdeslam en Mary een duchtig gesprek gevoerd. Het is toen niet tot een vertrouwensbreuk gekomen, zoals de vorige keer. “Ook al heeft Abdeslam al te kennen gegeven dat hij niet zo hoog oploopt met de Belgische rechtsspraak”, zegt VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes.

(Lees verder na de video)

Bij zijn aankomst in het justitiepaleis vanmorgen liet meester Mary niet in zijn kaarten kijken. Op de vraag van voorzitster Marie-France Keutgen of hij bereid was zijn cliënt te vertegenwoordigen, antwoordde hij echter bevestigend.

Procedurefout

“Sven Mary heeft al een procedurefout ontdekt bij de aanstelling van de onderzoeksrechters”, weet Faroek Özgünes. De wet zegt dat in terrorismezaken de oudste onderzoeksrechter beslist welke onderzoeksrechter de zaak krijgt. In dit geval stelde een Vlaamse onderzoeksrechter een Franstalige onderzoeksrechter aan, maar hij zou dat in het Frans hebben gedaan.