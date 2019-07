Zes nachten en zes dagen overleven in een gecrashte auto bij temperaturen tot 40 graden: het leest als een filmscenario, maar is het onwaarschijnlijke verhaal van wat Marie Bastide (45) heeft meegemaakt. Ze ging van de weg in Saint-Georges-sur-Meuse (provincie Luik) en zat al die tijd gekneld in haar wagen. Haar geluk: de hevige regen van afgelopen weekend.

