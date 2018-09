Marghem en Elia sluiten afschakelplan niet uit

1.000 megawatt of zowat 1 kerncentrale: die moet energieminister Marghem (MR) nog vinden om te vermijden dat het licht uitgaat in november. Electrabel biedt haar buitenlandse centrales aan. “Maar niemand kan garanderen dat het afschakelplan niet geactiveerd moet worden”, geeft Marghem nu ook zelf toe.

“In vier dagen tijd ben ik erin geslaagd 750 megawatt te vinden. Het is nog niet voldoende, maar ik blijf vechten voor elke megawatt.” Marie-Christine Marghem wilde gisteren in het parlement duidelijk maken dat haar uithaal naar Engie-Electrabel gewerkt heeft. De uitbater van de kerncentrales schiet ons land te hulp door de gascentrale van Vilvoorde te huren, haar eigen gascentrales op volle toeren te laten draaien, dieselgeneratoren in te zetten en vraag en aanbod van grote afnemers beter op elkaar af te stemmen.

Lang niet genoeg

Maar dat is verre van genoeg, zo blijkt. Volgens een rapport van netbeheerder Elia is er door de onbeschikbaarheid van 6 kerncentrales in november 1.700 megawatt capaciteit te weinig om te vermijden dat het afschakelplan moet geactiveerd worden. Nog een kleine 1.000 megawatt te gaan dus.

Marghem zet vooral druk op Electrabel om de timing van de onderhoudswerken aan de kerncentrales aan te passen. De reactor Tihange 1, bijvoorbeeld, gaat op 20 oktober 40 dagen dicht om de brandstof te vernieuwen en heeft een capaciteit van 1.000 megawatt. Maar volgens de uitbater is het technisch erg moeilijk om de planning overhoop te gooien.

Buitenland

Engie-Electrabel wijst er zelf op dat ze nog verschillende thermische centrales in onze buurlanden heeft, die ze “maximaal kan laten draaien voor België”. De moeilijkheid van dat aanbod is echter dat België nu al flirt met de grenzen van de invoercapaciteit.

En dus geeft de minister zelf geen 100% zekerheid meer. Terwijl ze het activeren van het afschakelplan eerder nog wegwuifde, stelde ze gisteravond bij Terzake dat “niemand kan garanderen dat het plan niet moet geactiveerd worden.” Tegen morgen verwacht Marghem nu oplossingen van Electrabel.