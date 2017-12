Marc Coucke bouwt surfparadijs

Marc Coucke breidt zijn zakenimperium verder uit met een surfparadijs van 25 miljoen euro. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. SnowWorld, de Nederlandse skihaluitbater waarvan Coucke meerderheidsaandeelhouder is, gaat in Zoetermeer een waterparadijs bouwen: Surfcity.

Het surfparadijs zal bestaan uit een groot golfslagbad in openlucht van 300 meter lang en 50 meter breed. In de zogenoemde ‘surfpool’ komen er telkens vijf golven tot bijna twee meter hoog achter elkaar aangerold. Surfcity moet opengaan in 2019.

Met SnowWorld heeft Coucke alvast een groei­business in handen. De omzet van het bedrijf steeg het voorbije boekjaar tot ruim 27 miljoen euro. Vorige week raakte bekend dat Coucke ook de nieuwe eigenaar wordt van voetbalclub RSC Anderlecht.