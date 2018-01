'Mannetjesgier' legt voor eerst in 25 jaar een ei

Een vale gier, waarvan men altijd dacht dat het een mannetje was, heeft iedereen met verstomming geslagen door voor het eerst in 25 jaar een ei te leggen. Harold werd altijd aanzien als een mannetje, maar dat blijkt nu dus niet te kloppen. Ze wordt zo plots heel belangrijk, omdat de soort met uitsterven bedreigd is.

Harold is eigenlijk een showvogel en treedt al 25 jaar op met andere roofvogels. Maar tijdens haar eerste wintervakantie in het toevluchtsoord Eagle Heights Wildlife Foundation in Eynsford, in het graafschap Kent, legde Harold plots een ei.

“Geschokt”

Het personeel van het toevluchtsoord was dan ook naar eigen zeggen geschokt door de ontdekking. “Twintig jaar geleden hebben we Harold gekocht als een mannelijke vale gier, om deze ochtend te ontdekken dat het eigenlijk een meisje is en dat ze haar eerste ei heeft gelegd. We gaan nu een man voor haar zoeken”, staat op hun Facebookpagina.

Blijkbaar genoot Harold van haar vrijheid in het toevluchtsoord, want deze vogels leggen geen eieren in gevangenschap. Dit ei was wel niet bevrucht. Het is ook heel moeilijk om het geslacht van zo’n vale gier te ontdekken. Dat kan alleen via een DNA-test, want uiterlijke verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke vale gieren zijn er niet.

DNA-test

Twintig jaar geleden was de vogel getest in Tenerife. Die test zei dat Harold een man was, maar zo’n test is maar in tachtig procent van de gevallen juist.

Het centrum gaat nu op zoek naar een mannetje voor Harold. “Ze is alleen nog maar rond mensen geweest, een mannetje zou ze dus verwarrend kunnen vinden, maar dit is goed nieuws. We moeten het proberen”, zegt Jonathan Ames, directeur van Eagle Heights, aan BBC. Het is alleszins belangrijk dat de vogel zich probeert voort te planten, want er zijn nog maar heel weinig vale gieren over.

Harold was al een bekendheid, omdat het de enige roofvogel is met hoogtevrees. Ze durft zelfs niet meer dan zestig centimeter boven de grond gaan.