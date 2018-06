Mannen zwaaien met wapen in metrostation

De lokale politie Brussel Zuid heeft vanavond twee mannen opgepakt die even voordien met een wapen hadden staan zwaaien in het metrostation Clemenceau. Dat melden de Sudpresse-kranten op hun website en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het is nog niet duidelijk of het om een echt vuurwapen ging en wat de mannen ermee van plan waren.

Het incident vond plaats rond 17.30 uur toen een patrouille van de MIVB-bewakingsdienst in het metro-station Clemenceau werd aangesproken door een omstaander die gezien had hoe drie mannen met een wapen hadden staan zwaaien op het perron. Analyse van de bewakingscamera's wees uit dat één van de drie mannen inderdaad een wapen bij had, dat hij uit een tas had gehaald en waarmee hij gezwaaid had, zonder het evenwel op iemand te richten. De man had het wapen wel even op de muur gericht maar het is niet duidelijk of er toen ook een schot werd gelost.

Het metrostation werd daarop afgesloten en geëvacueerd, maar de drie mannen hadden intussen al de metro genomen en waren verdwenen. Een patrouille van de anti-overvalbrigade van de lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) kon twee van hen korte tijd later wel inrekenen. Zij bleken in bezit van het wapen en werden meegenomen voor verhoor.