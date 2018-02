Mannen doen minder in huishouden

Mannen werken minder in het huishouden in vergelijking met tien jaar geleden. Dat blijkt uit een Europese studie. Amper een op de drie Belgische mannen staat een uur achter de kookpotten of helpt bij het huishouden. Tien jaar geleden was dat nog bijna de helft van de mannen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

De gelijkheid tussen mannen en vrouwen in ons land is van 2005 en 2015 in het algemeen lichtjes verbeterd, maar niet op vlak van het huishouden. 32,5 procent van de mannen gaf in 2015 minstens een uur achter de kookpotten te staan of op een andere manier te helpen in het huishouden. In 2005 was dat nog net niet de helft van de mannen. Bij de vrouwen gaf ruim 80 procent aan dat ze het huishouden doen, ongeveer evenveel als tien jaar geleden.

Koppels met kinderen

Opvallend is dat het verschil nog groter is bij koppels met kinderen. Daar helpt nauwelijks 28,7 procent van de mannen dagelijks mee in het huishouden tegenover 88,5 procent van de vrouwen.

Crisis

Volgens Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen kan dat komen door de crisis van de afgelopen jaren: "In tijden van crisis grijpen we terug naar klassieke patronen die we kennen".

Het is dus niet per se de schuld van de mannen zelf dat ze minder helpen in het huishouden. “"Het zijn ook wij als samenleving die die patronen vaak bevestigen. Is de economische situatie onzeker, dan krijgen mannen misschien eerder kansen omdat men ervan uitgaat dat zij nog steeds de financiële zorgen voor het gezin op hun schouders dragen. Wat trouwens een vorm van discriminatie en dus verboden is, maar soms onbewust toch gebeurt."

Ook de populariteit van de poetshulp speelt mee. Mannen zouden daardoor het gevoel krijgen dat er geen huishoudelijk werk meer moet gedaan worden, aangezien er toch een werkster moet ingehuurd worden.