Man zwaargewond na sprong uit raam omwille van brand

In Roeselare is een man aan de dood ontsnapt bij een uitslaande brand door uit het raam op de eerste verdieping te springen. De vijftiger ligt zwaargewond in het ziekenhuis, maar hij leeft. Wellicht is de brand ontstaan in de keuken van een studio, die is volledig verwoest.

Nog voor de brandweer aankwam, sloegen de vlammen uit de ramen van de studio op de hoek van de Ardooisesteenweg met de Spinnersstraat. De hitte en de rookontwikkeling waren immens. De bewoner van de studio, een man van 52, heeft zichzelf proberen te redden door uit het raam van de eerste verdieping te springen. Toegelopen omstanders wilden hem nog opvangen in een deken, maar kwamen net te laat. “De man bleef bij bewustzijn, maar raakte wel zwaargewond”, zegt commissaris Carl Vycke van de lokale politie Riho. “Hij werd naar het universitair ziekenhuis in Gent overgebracht.”

Deskundige

Ook een tweede man van 47 ademde te veel rook in en had verzorging nodig. “Het vuur was redelijk snel onder controle, maar de studio is wel volledig verwoest”, zegt Stefaan Vermeersch van de Roeselaarse brandweerpost. “Een tweede woning die in hetzelfde gebouw verweven zit, liep schade op door het bluswater.” Tijdens de interventie was de Ardooisesteenweg afgesloten voor het verkeer. De brand begon wellicht in de keuken van de studio, maar om zeker te zijn komt er nog een branddeskundige van het parket ter plaatse.

