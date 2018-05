Man zoekt gestolen motor, maar belandt in cel

Een man uit Menen die zelf zijn gestolen motor ging terughalen in Noord-Frankrijk, is geëindigd in de cel nadat de dief was gecrasht met de motor. De bestolen Ludovic J. zit nu vast voor poging tot doodslag, schrijven de kranten van Mediahuis.

Ludovic J. (33) wilde zelf zijn Yamaha, die eerder vorige week werd gestolen, gaan terughalen in het Noord-Franse Tourcoing. Hij had vernomen dat zijn motor er gezien was, en trok er donderdagavond met een vriend met de wagen naartoe.

Achtervolging

Al snel kreeg het duo de gestolen motor in het vizier terwijl de dief ermee door de wijk reed. De Belgen zetten de achtervolging in. Toen de dief, die een passagier achterop had, J. en zijn vriend probeerde af te schepen door een bocht van 180 graden te nemen, liep het mis. Een auto kon de motor niet meer ontwijken. De man op de motor kwam ten val en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

In de nacht gaf Ludovic J. zich aan bij de Franse politie. Hij zit nu opgesloten in een Franse gevangenis op verdenking van poging tot doodslag. Enkele heethoofden die hem hadden bedreigd, werden ook opgepakt. Vrienden en familieleden van de motordief waren immers getuige van de feiten.

Het gerecht probeert de exacte omstandigheden van de diefstal en de crash te achterhalen. Intussen wordt nog altijd gevreesd voor represailles aan het adres van de familie J. Zij krijgt extra politietoezicht.

Foto: archief