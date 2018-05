Man wordt uit huis gezet en sterft

In het West-Vlaamse Roeselare is gisteren een man om het leven gekomen toen hij uit zijn huis werd gezet door een deurwaarder. Dat bevestigt Tom Janssens van het parket van Kortrijk aan VTM NIEUWS. De doodsoorzaak is voorlopig nog onbekend.

De deurwaarder moest de man, geboren in 1991, uit zijn huis zetten, maar dat ging niet zomaar. De man raakte uitzinnig van woede en de deurwaarder riep de hulp van de politie van Roeselare in.

Die kwam ter plaatse en kon de man overmeesteren en in de boeien slaan. Om een nog onverklaarbare reden overleed de man ter plekke. Daarop werd het parket ingelicht en de federale politie heeft het onderzoek overgenomen. Morgen vindt er een lijkschouwing plaats, om de doodsoorzaak vast te stellen.