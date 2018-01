Man vermoordt vrouw en blaast huis op

In het Oost-Vlaamse Ophasselt, een deelgemeente van Geraardsbergen, heeft zich vannacht een echtelijk drama afgespeeld. Dat zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld) aan VTM NIEUWS. Een man sloeg een vrouw in zijn woning dood en blies daarna het huis op. Hij werd later zwaargewond opgepakt door de politie en ligt nu in een coma.

De ontploffing vond plaats omstreeks 22.45 uur. Door de explosie werd de achtergevel van het huis volledig weggeblazen. Buren kwamen naar het ontplofte huis en troffen daar het levensloze lichaam aan van een vrouw van ongeveer 60 jaar. Ook de politie en het parket kwamen ter plaatse en stelden vast dat er kwaad opzet in het spel was.

De bewoner van het huis werd later opgepakt. "Hoogstwaarschijnlijk heeft hij de vrouw eerst vermoord en daarna zelfmoord proberen plegen", zegt De Padt. Het motief van de man is nog niet geheel duidelijk, maar volgens buren ruzieden de twee vaak.