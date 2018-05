Man vermoordt ex en sluit haar kinderen op

In het West-Vlaamse Oudenburg heeft deze middag een familiedrama plaatsgevonden. Het lichaam van een vrouw werd in haar garage aangetroffen, ze is waarschijnlijk vermoord door haar ex-partner. Ook haar drie kinderen werden in het huis gevonden, zij zijn ongedeerd. Dat vernam VTM NIEUWS uit gerechtelijke bron.

In de Vijfwegstraat in Ettelgem bij Oudenburg werd deze middag het levenloze lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk werd ze door haar ex-partner om het leven gebracht.

Ook de drie kinderen van de vrouw werden in het huis aangetroffen. Zij werden op de bovenverdieping vastgehouden en vastgeboden, maar zijn ongedeerd en worden door slachtofferhulp opgevangen. Mogelijk had de man de intentie een familiedrama te plegen.

De politie heeft een onderzoek geopend naar het verdacht overlijden, het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden het slachtoffer om het leven is gebracht.

Dader in Bredene?

De dader is niet opgepakt, maar wordt gezocht door de politie. Op dit moment staat in Bredene een man op een hoog appartementsblok, hij dreigt ervan te springen. De politie is niet zeker dat de moord in verband kan worden gebracht met die man, maar denkt wel in die richting.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.