Man valt met mes politie aan in station Gent-Sint-Pieters en wordt neergeschoten

In het station van Gent-Sint-Pieters heeft een man geprobeerd om de spoorwegpolitie aan te vallen met een mes en is neergeschoten. Dat bevestigt de politie aan VTM NIEUWS. Volgens het parket is de man in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis.

"Er is een schietincident gebeurd in het station Gent-Sint-Pieters", zegt An Schoonjans van het parket van Oost-Vlaanderen. "Daarbij heeft de spoorwegpolitie gevuurd op een man met een mes. Die man is gewond overgebracht naar het ziekenhuis en is in levensgevaar."

Het parket gaat nu onderzoeken wat de motieven van de man zijn. Een deel van het station is afgesloten op bevel van de politie na een schietincident, zo meldt de NMBS. Er zijn geen gevolgen voor het treinverkeer.

Een getuige vertelt anoniem aan VTM NIEUWS wat hij gezien heeft. "Er kwam een man binnen in het station, via de ingang aan de voorkant. Hij zwaaide met een mes en riep vreemde dingen. Ik verstond niet wat het was, maar het was niet in het Nederlands. Twee agenten trokken meteen een wapen en hielden hem onder schot. Ze bevalen hem om het mes te laten vallen, maar de persoon weigerde. Hij stapte op een van de twee agenten af en daarop schoot de agent twee keer. De man viel op de grond, maar toch stak hij nog zijn mes in de lucht. Daarna liet hij zijn mes vallen."