Man valt ex-vriendin aan met zuur in Antwerpen

Een vrouw verkeert in levensgevaar na te zijn overgoten met een bijtend zuur op het Antwerpse Sint-Jansplein. De 40-jarige vrouw was rond 12 uur vanmiddag aan het wachten op een lijnbus toen ze werd benaderd door een man, vermoedelijk haar ex-vriend. Die gooide zuur op haar aangezicht en lichaam en vluchtte nadien weg. Het gaat mogelijk om zwavelzuur.

De zwaargewonde vrouw liep zware brandwonden op en vluchtte in paniek het plein op. Een verpleegster die in een woonzorgcentrum in de buurt werkt, diende de Antwerpse de eerste zorgen toe in een nabijgelegen kapperszaak. Het slachtoffer vertelde haar dat de dader haar ex-vriend is. Die zou haar al meer dan een jaar stalken. De man is op de vlucht en wordt opgespoord.

De zwaargewonde vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeert in levensgevaar. Er werd een veiligheidszone ingesteld rond de bushalte op het Sint-Jansplein. De brandweer en de politie kwamen ter plaatse om de zuurresten te onderzoeken.

Foto: Patrick Lefelon.