Man valt cipier aan in gevangenis Gent

In de Gentse gevangenis aan de Nieuwewandeling zijn donderdagavond twee cipiers gewond geraakt bij een "ernstig incident van agressie" van een gedetineerde. Dat bevestigt de woordvoerster van het gevangeniswezen Kathleen Van De Vijver. Beide cipiers werden overgebracht voor verzorging, maar ze konden intussen het ziekenhuis verlaten.

"Het ging om een ernstig incident van agressie van een individuele gedetineerde ten aanzien van een personeelslid. Bij de afhandeling van het incident raakte ook nog een tweede personeelslid gekwetst. Het personeel heeft het incident heel professioneel afgehandeld. Er zijn de nodige maatregelen genomen ten aanzien van de gedetineerde. De klacht wordt verder afgehandeld door het parket", zegt Van De Vijver, die verder geen details geeft over de omstandigheden.

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen is op de hoogte van de feiten maar kon nog geen informatie geven. Volgens Het Nieuwsblad had een 45-jarige gevangene een vrouwelijke cipier in het gezicht geslagen en haar daarna op het hoofd geschopt. Het Laatste Nieuws meldt anderzijds dat de gedetineerde twee cipiers heeft neergestoken.

Het gevangeniswezen geeft geen informatie of er al dan niet een wapen gebruikt werd. De maatregel tegen de gedetineerde is vermoedelijk een overplaatsing naar een andere gevangenis.