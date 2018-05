Man uit water gehaald in Knokke-Heist

In Knokke-Heist is vanavond een bader in de problemen geraakt in zee. Hij moest gereanimeerd worden, bevestigt de politie aan VTM NIEUWS, maar hij is niet meer in levensgevaar.

De man van 29 uit het Noord-Franse Rijsel vertoefde de hele namiddag in een strandbar aan ’t Zoute in Knokke, samen met een vriend. Rond 21.30 uur, bij schemering, is de man in zee gegaan. “Dat deed hij nogal uitbundig”, zegt commissaris Frederic Neirynck van de lokale politie Damme/Knokke-Heist. “Hij was aan het springen en dansen, en ook aan het zwemmen. Enige tijd later vonden mensen hem bewusteloos aan de laagwaterlijn. Hij lag plat op zijn buik.”

Omstanders voelden dat het slachtoffer een hele lage polsslag had en begonnen meteen te reanimeren, daarna hebben de hulpdiensten het overgenomen. “De reanimatie is succesvol verlopen”, zegt commissaris Neirynck nog. “Hij is naar het ziekenhuis overgebracht, de man is alweer bij bewustzijn.”

Het is onduidelijk of het slachtoffer te veel gedronken had toen hij in het water ging. Zijn vriend, die de politie al kon ondervragen, was alvast nuchter. Het slachtoffer zelf kon nog niet verhoord worden.