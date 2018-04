Man sterft onder vallende zetel

Een man die in Antwerpen op weg was naar de bakker, is verpletterd door een zetel. Enkele verhuizers probeerden de tweezitszetel met koorden naar boven te trekken. Ter hoogte van de eerste verdieping verloren ze de controle en viel de zitbank terug naar beneden. Vijf dagen na het ongeval is de 69-jarige man in het ziekenhuis overleden.

De politie is volop bezig de juiste omstandigheden van het fatale ongeval in kaart te brengen. Vlak bij de woning waar de verhuizers op de eerste verdieping bezig waren, staat een politiecamera.

“De beelden zijn overgemaakt aan de recherche die controleert of het ongeval effectief gefilmd is”, zegt woordvoerder van de politie, Wouter Bruyns. “Verder zoeken onze speurders ook uit wie de verhuizing uitvoerde en of er voldoende beveiliging was. Ik kan daarover geen details geven.”

Geen waarschuwing

Volgens getuigen was het voetpad niet beveiligd met kegeltjes of een rood-wit lint. Het huis waar de verhuizing plaatsvond, ligt ook net achter een hoek. Er stonden geen verkeersborden die voetgangers waarschuwden.

Waarschijnlijk probeerden de twee verhuizers de zetel met een touw tot op de eerste verdieping te trekken, maar verloren zij de controle en stortte de zetel naar beneden.