Man sterft na val 3e verdiep van school

In de Antwerpse binnenstad is vanmiddag een 41-jarige man om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Dat zegt de lokale politie. De man zou gevallen zijn van de tweede of derde verdieping van een schoolgebouw in de Koninginnestraat, terwijl hij als arbeider aan het werken was.

De man werd op straat gevonden en de hulpdiensten hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar het slachtoffer overleed ter plaatse.

De exacte omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend, maar de Antwerpse politie bevestigt dat er nog een onderzoek volgt.

Foto: Google Maps