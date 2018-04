Man sterft bij brand in garage

Een 67-jarige man is vanmorgen om het leven gekomen bij een brand in een garage in Ninove. Die was tot werkruimte omgevormd.

De brand brak rond zeven uur uit in een garage aan een woning in de Nederhasseltstraat in deelgemeente Nederhasselt. De 67-bewoner kwam om het leven, maar de omstandigheden zijn nog niet bekend.

Onderzoek

Het parket stelde een wetsgeneesheer en een branddeskundige aan. Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam ook ter plaatse om het overlijden te onderzoeken. "Gelet op het geheim van het onderzoek, kan er in het huidig stadium geen verdere informatie verstrekt worden", zegt het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.

