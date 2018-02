Man sterft bij brand in Dendermonde

In het Oost-Vlaamse Geraardsbergen is afgelopen nacht een 52-jarige man omgekomen bij een woningbrand. Dat bevestigen de hulpdiensten. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.

Het vuur ontstond rond 2.45 uur in een woning in de IJsbroekstraat in deelgemeente Schendelbeke. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al door het dak. In de woning trof de brandweer later het lichaam van de bewoner aan. Voor de 52-jarige man kon geen hulp meer baten.

Het parket heeft een branddeskundige aangesteld om de oorzaak van de brand te onderzoeken.