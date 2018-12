Man steekt bruidegom neer omdat hij geen bier meer krijgt

Een bruidegom is zaterdagavond door een gast op zijn eigen huwelijksfeest neergestoken omdat die geen bier meer kreeg. Dat zegt het parket. Het slachtoffer verkeerde even in levensgevaar, maar is nu stabiel. Hij verloor wel veel bloed en is zwaar gewond.

Het trouwfeest vond plaats in het cultureel centrum van het West-Vlaamse Wielsbeke. Een van de gasten had al te veel gedronken en kreeg daarom geen bier meer. Daarop trok de man een mes en stak hij de bruidegom in de hals.

De feiten vonden plaats buiten voor de zaal, waarvoor het parket over camerabeelden beschikt. De dader, een man uit Wielsbeke, geboren in 1987 is al voor de onderzoeksrechter verschenen en blijft aangehouden. Het parket zal hem vervolgen voor poging doodslag. De man is al bekend bij de politie.