Man schildert huis in Belgische driekleur

In Schoten, in de provincie Antwerpen, is de WK-gekte helemaal begonnen. In de Braamstraat leven ze al volop mee met het WK. Een van de bewoners schilderde zelfs zijn huis in de Belgische driekleur.

Hoe kan je je liefde voor de Rode Duivels beter duidelijk maken dan door je huis in de kleuren van de Belgische vlag te verven? Dat dacht ook Bart Corremans uit Schoten, en dus ging hij gisteren aan de slag. Klein detail: rode verf had hij niet meer en dus gebruikte hij maar roze.

De buren van Bart Corremans hoeven zich geen zorgen te maken, want de kleurrijke gevel blijft niet lang meer staan. Binnenkort wordt het huis afgebroken voor een nieuwbouw. Afwachten dus of het nieuwe huis de kleuren van de nieuwe wereldkampioen krijgt.