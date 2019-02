Man rijdt bewust in op stakingspost in Gent: twee gewonden

In Gent aan de Ghelamco Arena is een man bewust ingereden op een stakingspost. 2 mensen raakten gewond. De bestuurder is opgepakt.

Het stakingspiket zorgde voor verkeershinder en de bestuurder stelde zich agressief op. 2 stakers, vakbondsmannen werden aangereden en een eind meegesleurd. Ze zijn niet zwaargewond. 1 van hen is wel naar het ziekenhuis gebracht.

Ook in Houthalen zijn stakers aangereden

Ook in Houthalen, in Limburg is een agressieve bestuurder ingereden op een stakingspost. Volgens onze informatie raakte niemand gewond. De politie heeft wel een proces verbaal opgemaakt.