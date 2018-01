Man rijdt 3 voetgangers aan en vlucht weg

Er verkeert niemand meer in levensgevaar na de aanrijding met vluchtmisdrijf in Hasselt van zaterdagavond. Dat meldt het parket van Limburg vanochtend. Rond 20.15 uur werden drie voetgangers op de Koning Boudewijnlaan in het centrum van Hasselt aangereden door een personenauto. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. De politie Limburg Regio Hoofdstad kon de automobilist kort na de aanrijding in een café in de buurt oppakken. Het gaat om een 56-jarige man uit Diepenbeek.

Een 26-jarige man en een 26-jarige vrouw uit Berlare en een 27-jarige vrouw uit Gent werden door de personenwagen gegrepen toen ze de rijbaan overstaken ter hoogte van de kerstmarkt Winterland aan het Kolonel Dusartplein. Twee van hen raakten zwaargewond, en een van de zwaargewonden was een tijdlang in levensgevaar. Het derde slachtoffer liep lichte letsels op.

Er waren getuigen van de aanrijding. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan. De verdachte reed na de aanrijding door en had zijn voertuig geparkeerd in de buurt, waar de politie hem uit een café haalde. De man wordt nog steeds verhoord.