Man overlijdt aan zware brandwonden

Een man die gisteravond levensbedreigende brandwonden opliep bij een incident in Affligem, is in het Militair Hospitaal van Neder-over-Heembeek bezweken aan zijn verwondingen. Dat wordt bevestigd door het parket Halle-Vilvoorde.

Buren merkten gisteravond rond 18 uur op dat de vijftiger als een toorts door de tuin liep en doofden de vlammen. Hij werd onder begeleiding van een MUG-team overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed aan zijn verwondingen.

Benzine

De omstandigheden waren gisteravond nog zeer onduidelijk. “Hij was één brandende toorts en de vlammen hadden zijn kledij al grotendeels verbrand”, zegt een buurman. “Met een tuinslang heb ik het vuur gedoofd, waarna de hulpdiensten zeer snel ter plaatse kwamen. De man bleef maar zeggen dat zijn vrouw benzine over hem had gegoten. Hij bleef de hele tijd bij bewustzijn. Zijn vrouw was in alle staten en zei dat het om frituurolie ging. Net voor ik de man zag, had ik ook al een knal gehoord die vanuit de woning kwam.”

Vrouw opgepakt

De politie nam de vrouw, met de handen geboeid op de rug, mee naar het commissariaat voor verhoor. “De vrouw moet nog verhoord worden”, zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. “Het parket stapt later op de dag ook af met een branddeskundige en het gerechtelijk labo, en er zal een autopsie gebeuren door de wetsarts.”

De vijf dochters van het koppel mochten enkele spullen inpakken en werden overgebracht naar familie, waar ze werden opgevangen.

