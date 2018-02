In het nachtopvangcentrum in Gent is vannacht een man overleden. Dat zegt schepen van Armoedebestrijding Rudy Coddens (sp.a) aan VTM NIEUWS. Het zou gaan om een natuurlijk overlijden.

De man werd onwel, maar weigerde een onderzoek door de dokter. Even later overleed hij op het toilet. De dokter en politie werden erbij gehaald.

Door het vrieskou is het momenteel druk in de Gentse nachtopvang, maar voorlopig hebben ze nog niemand moeten weigeren.

Foto: archief