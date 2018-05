Man overleden na val in Ourthe

Een man is deze avond om het leven gekomen toen hij zijn hond probeerde te redden uit de Ourthe in Tilff. Dat meldt de brandweer van Luik. De man kon niet meer worden gereanimeerd door de hulpdiensten, de hond werd wel gered.

De man was met zijn vrouw en hond aan het wandelen in Tilff, toen het dier in het water sprong. Het baasje sprong de hond achterna om hem te redden. Op het ogenblik dat het dier opnieuw vaste grond onder zich had, bevond de man zich nog in de rivier. Voorbijgangers sprongen daarop in het water om hem te redden.

Hulpverleners probeerden de man nog te reanimeren, maar die hulp kon niet meer baten.

Foto: archief