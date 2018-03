Man opgepakt voor vluchtmisdrijf

De lokale politie Lanaken-Maasmechelen heeft een verdachte opgepakt voor het verkeersongeval met vluchtmisdrijf in Lanaken. Daarbij raakte een supporter van voetbalploeg KRC Genk zwaargewond. De opgepakte verdachte is een 33-jarige man uit Lanaken.

Na de bekerfinale zaterdagavond is een 24-jarige fan van voetbalploeg KRC Genk aangereden in Lanaken. De man en zijn vader wandelden te voet naar huis, nadat ze aan een café in de Pannestraat uit een bus waren gestapt. Vader en zoon stapten richting Stationsstraat toen het ongeval gebeurde en een wagen de zoon langs achteren opschepte. De bestuurder van de auto pleegde vluchtmisdrijf.

Het slachtoffer ligt met zware verwondingen op de afdeling intensieve zorgen van het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Hij verkeert niet in levensgevaar.

33-jarige man

De lokale politie startte een onderzoek en maakte gisterenavond bekend dat een 33-jarige man uit Lanaken als verdachte is opgepakt. Vandaag zal meer informatie worden bekendgemaakt over de stand van het onderzoek. Het parket van Limburg zal beslissen wat er met de verdachte gaat gebeuren.

