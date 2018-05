Man opgepakt na brand in hotelschool

Deze ochtend is een brand uitgebroken in hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge. De brandweer vond verschillende brandhaarden, wat wijst op brandstichting. Er kon al snel een verdachte opgepakt worden. Dat bevestigt Frank Demeester van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Rond acht uur 's morgens brak een brand uit in de burelen van de bekende hotelschool. Er was die ochtend heel wat beweging op de campus van de school omwille van de opendeurdag. Een van de aanwezigen merkte de brand op en belde de brandweer.

Tijdens de bluswerken vond de brandweer verschillende brandhaarden, wat betekent dat de brand zou zijn aangestoken. Er werd al snel een dader opgepakt. Het gaat om een 22-jarige man die werd gezien op het moment van de feiten. Zijn motieven zijn voorlopig nog niet bekend. De schade aan de gebouwen van school is eerder beperkt, de opendeurdag kan gewoon doorgaan.