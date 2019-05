De politie heeft in Leuven een man opgepakt in het onderzoek naar de verdwijning naar Julie (23). Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Het gaat mogelijk om de gezochte 'man met de rugzak'.

Vannacht verspreidde de politie een opsporingsbericht voor een man die in de buurt van Antwerpen werd gezien. De politie noemt hem een belangrijke getuige.

Het is voorlopig nog niet duidelijk of de opgepakte man en de gezochte man dezelfde zijn.