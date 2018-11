Man opgepakt die restaurantgangers in Elsene bedreigde

In Elsene is een man opgepakt die eerst enkele restaurantgangers bedreigd had met een vuurwapen. Dat bevestigt Ilse Van de Keere van de Brusselse politie aan VTM NIEUWS. De hele buurt werd afgezet en er kwamen ook speciale interventie-eenheden ter plaatse, maar er vielen geen gewonden.

Het incident deed zich rond 19.30 uur voor in de Amerikaansestraat. Nadat de man zijn dreigementen had geuit, verliet hij het restaurant, waarop hij een nabijgelegen woning binnenging. Hij gaf zichzelf uiteindelijk over aan de politie.

Foto: Dieter Nijs